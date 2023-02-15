تفاصيل..لقاء السودان والإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وكالة الأنباء السودانية، تفاصيل زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له إلي دولة الإمارات.

وعقد الجانبان السوداني، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، والإماراتي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة مباحثات مشتركة تناولت مسيرة العلاقات الثنائية الراسخة والمتطورة بين الخرطوم وأبوظبي.

كما بحث الجانبان، أوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، والسبل الكفيلة بتطويره وترقيته بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

كما تطرقت الجلسة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الفريق البرهان، خلال الجلسة، شرحا لتطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، بعد توقيع الإتفاق الإطاري، لا

سيما الجهود الجارية لتوسيع قاعدة المشاركة، تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية.

كما عبر عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات الداعمة لإنجاح الفترة الانتقالية.

من جانبه أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الإمارات ودعمها للسودان، معربا عن أمله في أن يتمكن السودانيون من تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت، والعبور ببلادهم إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.

المصدر : وكالة الأنباء السودانية