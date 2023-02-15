منهج جديد لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور ضيو مطوك، مقرر لجنة الوساطة بالسودان، عن اتباع منهج جديد في تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام بالبلاد.

وأضاف مطوك، في بيان له، أن اللجنة قررت اتباع منهج جديد للمصفوفات وعدم ربطها بزمن على أن يتم تنفيذ البنود، التي يمكن تنفيذها كمرحلة اولى دون حكومة الفترة الانتقالية المرتقبة.

وأضاف أن المصفوفة الثانية يتم فيها تصنيف القضايا التي تحتاج إلى الحكومة الجديدة ليبدأ تنفيذها، مشيرًا الى أن تجاوز فترة المواقيت الزمنية الموجودة في الجداول، مؤكدًا بأن السلام يعتبر مكسبًا كبيرًا فلابد لجميع الأطراف من التمسك به.

وقال إن الاتحاد الإفريقي يتطلع لحل المشاكل الإفريقية من قبل الحلول الإفريقية، لافتا الى أن اتفاق جوبا لسلام السودان يعتبر انموذجا يمكن ان تستفيد منه القارة الإفريقية.

واستهجن مقرر الوساطة انقسامات أطراف السلام بسبب التنفيذ، قائلا "هناك حركات خرجت من جوبا بعد توقيع الاتفاقية كحركة واحدة

إلا انها انقسمت في الخرطوم ".

وأكد أن ورشة الأمس استعرضت بروتوكول القضايا القومية والأمن وتعتبر نسبة التنفيذ، متدنية بالرغم من تعيين كبار المسؤولين في المجلس السيادي والوزراء، بالاضافة إلى حكام الاقاليم الا أن الكثير من البنود لم يتم تنفيذها في البروتوكول.

وأشار الى أن بروتوكول سلام دارفور، يتضمن ثمانية بروتوكولات، لم تنفذ منها الا السلطة والترتيبات الأمنية، مؤكداً أن استعراض هذه البروتوكولات يمثل اهمية خاصة، لتلافي أوجه القصور، وتفعيل الآليات المعنية بتنفيذها، مطالبا الإعلام بالترويج لهذا الاتفاق ليصل الى كافة الشعب السوداني.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية