الإفراج عن نائبين معارضين في أوغندا

ياسر رشاد - القاهرة - أُفرجت السلطات الأوغندية عن نائبين متحالفين مع نجم البوب الأوغندي بوبي واين، وهو المعارض الأساسي للرئيس يوري موسيفيني، بكفالة بعد مرور 17 شهرا في السجن.

وكان النائبان أمضيا 17 شهرا بالسجن بتهم قتل تقول المعارضة إنها ذات دوافع سياسية، حيث اتُهم النائبان بالقتل في سبتمبر 2021 بعد سلسلة من عمليات القتل في وسط أوغندا، معقل المعارضة، أسفرت عن حوالي 26 قتيلاً، و منذ توقيفهم، حُرموا كثيراً من الإفراج بكفالة.

فيما يتعلق الأمر بالمشرعين محمد سيجيرينيا وآلان سويانيانا، وهما أعضاء في حزب الوحدة الوطنية المعارض بقيادة واين، الذي كان المنافس الرئيسي لموسيفيني في الانتخابات الأخيرة التي كانت في عام 2021.

ووفق للتصريحات التي ادلى بها إرياس لوكواغو أحد

محاميهم لوكالة رويترز "فإنه تم الإفراج عنهما بكفالة ، وجاري العمل لمعالجة شروط الإفراج بكفالة".

وتابع قائلا:" تم الإفراج عنهما قبل أي محاكمة بشرط إيداع جوازات سفرهما لدى المحكمة ودفع 20 مليون شلن (5470 دولارًا) لكل منهما".

فيما قال الاتحاد الوطني للنقابات، إن الاتهامات الموجهة إليهما وهمية وأن مقاضاتهم جزء من جهود الحكومة لإضعاف المعارضة، من خلال إبقاء قادتها وأنصارها في السجن، ولكن نفى المسؤولون أن تكون الملاحقة ذات دوافع سياسية.