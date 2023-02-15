السنغال ينتهي ولايته للاتحاد الأفريقي ويتسلم خلفه الكونغولي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الإتحاد الإفريقي، لإنعقاد القمة العادية خلال الفترات المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمقرر حضور لفيف من رؤساء القارة السمراء.

تنتهي ولاية ماكي سال، رئيس السنغال ورئيس للاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل، ويأتي خلفه رئيس الدولة السنغالي فيليكس تشيسكيدي الكونغولي، لمدة عام واحد.

يتكون الاتحاد الأفريقي من 55 دولة عضو، ويتمثل دور الاتحاد في تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية في القارة، بين موجة الانقلابات في غرب إفريقيا ، وأزمة الثقة في المؤسسات الإقليمية أو جائحة كوفيد -19 ، لا يوجد نقص في ملفات رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد.

وسافر رئيس جمهورية السنغال إلى دبي ، إحدى مدن الإمارات العربية المتحدة ، يوم الأحد 12 فبراير 2023 ، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها يوم الاثنين 13 فبراير إلى الأربعاء 15 فبراير 2023

بدعوة من رئيسه، الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أوضحت الرئاسة السنغالية ، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام منذ عام 2013 ، أن "هذا الحدث يجمع بين العديد من القادة الحكوميين وغير الحكوميين للتفكير في القضايا العالمية المتعلقة بالسلام والأمن ، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ، والبيئة والابتكار التكنولوجي، حسبما جاء بيام الحكومة.



وقال البيان إن ماكي سال ، وهو أيضا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، "سيعطي رؤيته لآفاق إفريقيا في الاقتصاد العالمي للسنوات المقبلة"، سيعود إلى داكار الخميس المقبل.