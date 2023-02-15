9 وفيات بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت دولة غينيا الاستوائية، وفاة تسعة أشخاص بفيروس ماربورغ في إقليم كي نتيم.

حذرت منظمة الصحة العالمية، المواطنين، من إرتفاع نسبة الوفيات في غينيا الاستوائية، بسبب تفشي فيروس ماربورغ .

وقالت المنظمة في بيان لها، إن المزيد من التحقيقات جارية تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين، والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض».

وأضافت أنه حتى الآن تسجيل تسع وفيات و16 حالة مشتبه

بها ظهرت عليها.

ويأتي أعراض الفيروس كالآتي:-

ارتفاع درجة الحرارة

الإعياء

القيء المدمم

الإسهال

ويعتبر الفيروس شديد الخطورة، صنفته منظمة الصحة العالمية، من مجموعة المخاطرة المُمرِضة والتي تتطلب المستوى الرابع من مكافئ الاحتواء.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر أحد أنواع خفافيش الفاكهة، أو يمكن أن ينتقل بين الأفراد عبر سوائل الجسم.