وباء غامض يجبر دولة إفريقية على غلق حدودها

ياسر رشاد - القاهرة - اضطرت الكاميرون لغلق حدودها البرية مع غينيا الاستوائية، أمام المسافرين والرعاة، بسبب ما تعتبره "حوادث وفاة غير مبررة للعابرين من أراضيها إلى غينيا الاستوائية، وذلك بعد انتشار وباء غامض".



وناشدت وزارتا الصحة وحرس الحدود بالكاميرون في بيان صادر عنهما، سكان المناطق الحدودية مع غينيا الاستوائية الالتزام بقرار حظر الانتقال حرصا على سلامتهم.

يذكر أن عددا من الأشخاص الذين عبروا إلى الكاميرون من منطقة "كينيتيم"، قد توفوا بسبب الإصابة بمرض غامض، ولم تحدد المشافي الكاميرونية سببا لوفاتهم إلا أن بعض العائدين أبلغوا السلطات الصحية الكاميرونية أن وباء غامضا قد انتشر في غينيا الاستوائية أثناء تواجدهم بها.



يشار إلى أن هذا الوباء تتشابه أعراضه مع أعراض

الحمى التي تؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة.



وجا ذلك في الوقت الذي حذرت فيه تقارير لمنظمة الصحة العالمية من تصاعد ملحوظ وغير طبيعي في معدلات الإصابة بالكوليرا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة بلغت 30 % في يناير الماضي مقارنة بعام 2022.

حيث سجل 26 ألف حالة إصابة بالكوليرا وتسجيل 660 حالة وفاة في آخر يناير الماضي، وذلك في 10 دول من أفريقيا جنوب الصحراء .