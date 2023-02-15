الاتحاد الإفريقي..90 مراقبا في انتخابات نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مفوضية الإتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، عن إرسال 90 مراقبا إلى نيجيريا، من أجل مراقبة سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلاسة المقرر إجرائها في 25 فبراير.

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان لها، إن أوهورو كينياتا، رئيس كينيا السابق، سيقود بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات.

وساعد كينياتا، الفترة الأخيرة في التوسط للتوصل إلى اتفاق لإنهاء عامين من الحرب في شمال إثيوبيا، ويتوسط في الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويذكر أن تتمثل أهداف بعثة المراقبة التابعة لـ مجموعة الاقتصادي، والنقدي لدول غرب أفريقيا توفير "تقييم دقيق ونزيه" للعملية الانتخابية.

وتقديم توصيات بشأن أي تحسين في الانتخابات المستقبلية، وإظهار دعم الاتحاد الأفريقي "لتوطيد الديمقراطية والسلام والاستقرار والتنمية في

نيجيريا ".

تمت دعوة ما يقرب من 100 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري ، الذي يتنحى بعد فترتين ، على خلفية انعدام الأمن العام والضيق الاقتصادي.

يتنافس ثمانية عشر مرشحًا على خلافة بوهاري، بمن فيهم بولا تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي (APC في السلطة) ، وأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي (PDP) ، وبيتر أوبي من حزب العمال (LP).