وزير الداخلية يؤكد على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للزوار

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع القاصدين نحو مدينة الكاظمية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وعدد من الضباط لبحث مجمل عمل الوكالة ونشاطها".

وأكد الشمري على "ضرورة أن يتمتع ضابط الاستخبارات بمعلومات كافية عن قاطع مسؤوليته"، مشدداً على "تكثيف الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومتابعة عناصر الجريمة المنظمة، فضلاً عن الاستمرار في رصد المتلاعبين بالأسعار ومهربي الدولار وعدم التهاون في هذه الملفات المهمة".

وفي سياق آخر وبالتزامن مع الزيارة الرجبية، أكد وزير الداخلية على "توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع القاصدين نحو مدينة الكاظمية المقدسة وتكثيف الجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع أي معلومات".