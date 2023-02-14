انت الان تتابع خبر الكشف عن عزم واشنطن إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة أن السفن الحربية الأمريكية صادرت 5000 بندقية آلية، و1.6 مليون طلقة و"عددا محدودا" من الصواريخ المضادة للدبابات.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة تحذر من إمداد أوكرانيا بالأسلحة.



وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.