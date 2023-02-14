شكرا لقرائتكم خبر 75 شاحنة مساعدات إلى مناطق المعارضة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 75 شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من المناطق الكردية ذات الإدارة الذاتية، عبرت إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، وأكد أن المجالس المحلية تولت عمليات توزيع المساعدات. وعبرت قافلة مساعدات إنسانية تحمل اسم «ها هي سوريا» معبر عون الدادات في ريف منبج، بشمال شرق حلب، باتجاه المناطق المدعومة من تركيا. وقال رئيس المرصد السوري رامي عبدالرحمن، إن «المساعدات يرسلها الأكراد والعرب الذين يعيشون في شمال شرق سوريا بشكل مشترك». وقال رئيس المرصد السوري رامي عبدالرحمن، إن «المساعدات يرسلها الأكراد والعرب الذين يعيشون في شمال شرق سوريا بشكل مشترك».

كانت هذه تفاصيل خبر 75 شاحنة مساعدات إلى مناطق المعارضة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.