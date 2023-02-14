شكرا لقرائتكم خبر اعتقال 97 تركيا بعد أعمال نهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت مذكرات اعتقال بحق 97 شخصا في تركيا بعد أعمال نهب في المنطقة التي ضربتها زلازل مدمرة الأسبوع الماضي.

ويخضع ما مجموعه 232 شخصا للتحقيق بتهمة النهب والسرقة والاحتيال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، ووفقا لشهود عيان، فإن الوضع في مناطق الزلزال متوتر جزئيا، وبحسب تقارير حكومية كانت هناك أيضا أعمال نهب.

وأعربت ممثلة تركيا لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، إيما سنكلير ويب، وكذلك نقابة المحامين في ديار بكر عن قلقهما إزاء التقارير التي لم يتم التحقق منها، والتي تفيد بأن اللصوص المشتبه بهم قد تعرضوا لسوء المعاملة.