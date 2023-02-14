شكرا لقرائتكم خبر لا وفيات عراقية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، عدم وجود وفيات بين أبناء الجالية العراقية بسوريا عقب الزلازل التي ضربت شمال غرب الأخيرة.

وقال إن «السفارة العراقية بدمشق تتابع ظروف وأوضاع الجالية العراقية في سوريا للتأكد من سلامتهم بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا»، مبينا أن هناك تأكيدات حكومية بعدم وجود وفيات أو إصابات بين أبناء الجالية العراقية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه كادر السفارة العراقية بدمشق بالمتابعة مع المنافذ الجوية والبرية لتفويج رحلات وقوافل المساعدات وعلى مدار الساعة.