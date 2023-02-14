لا وفيات عراقية في سوريا

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وقال إن «السفارة العراقية بدمشق تتابع ظروف وأوضاع الجالية العراقية في سوريا للتأكد من سلامتهم بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا»، مبينا أن هناك تأكيدات حكومية بعدم وجود وفيات أو إصابات بين أبناء الجالية العراقية.وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه كادر السفارة العراقية بدمشق بالمتابعة مع المنافذ الجوية والبرية لتفويج رحلات وقوافل المساعدات وعلى مدار الساعة.
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