شكرا لقرائتكم خبر القبض على 5 عناصر إرهابية عراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس القبض على خمسة عناصر إرهابية في نينوى (400 كلم شمال بغداد).

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، «إن ذلك جاء بناء على جهد استخباري وعمليات نوعية مستمرة تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية».

وأشارت إلى معلومات تثبت انتماء المعتقلين لعصابات داعش الإرهابية وعملهم في ما يسمى فرقة القادسية وولاية الجند قاطع الموصل، لافتة إلى أن تنفيذ الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا.