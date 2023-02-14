القبض على 5 عناصر إرهابية عراقية

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وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، «إن ذلك جاء بناء على جهد استخباري وعمليات نوعية مستمرة تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية».وأشارت إلى معلومات تثبت انتماء المعتقلين لعصابات داعش الإرهابية وعملهم في ما يسمى فرقة القادسية وولاية الجند قاطع الموصل، لافتة إلى أن تنفيذ الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا.
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