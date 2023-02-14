شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تهدم 4 منازل لعائلات فلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر فلسطينية «إن السلطات الإسرائيلية هدمت أربعة منازل لعائلات فلسطينية في عكا، ذات الغالبية العربية داخل إسرائيل».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، «بتعزيزات عسكرية، هدمت المنازل الأربعة التي يسكنها ما يزيد عن 20 فردا، وهي مقامة منذ أكثر من 70 عاما، بذريعة البناء دون ترخيص».

وأوضحت الوكالة أن المنازل الأربعة تعود لعائلات نظمي أبو عيش، ونبيل أبو عيش، وأحمد أبو عيش، وإيفا أبو عيش، إلى جانب تل نابليون، شرقي عكا.