الجيش اليمني يصادر مخدرات الحوثيين

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وقال قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد سليم السياغي «إن النقاط الأمنية في مداخل المحافظة ضبطت ثلاثة متهمين هم سائقو المركبات التي ضبطت عليها كميات الحشيش المخدر، وسيتم إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق، لينالوا جزاءهم الرادع».وأوضح، أن الشحنة التي تقدر بنحو 320 كلجم، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي بصنعاء، وتم إخفاؤها بطريقة احترافية في شاحنة نقل بضائع، وتعد ثالث شحنة حشيش مهربة للحوثيين، يتم ضبطها في أقل من 10 أيام.
وذكر السياغي أنه منذ بدء الهدنة الأممية التي أُعلن عنها في أبريل الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وسعت الميليشيات الحوثية من أنشطة تهريب المخدرات، عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكان تقرير تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيات الحوثي حولت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونيا، بهدف الإثراء السريع.
من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة بشأن اليمن، يقدم فيها المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبرغ إحاطته الدورية بشأن اليمن، وجهوده الأخيرة بما فيها لقاءاته مع أطراف الصراع والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في محاولة التوصل لاتفاق هدنة جديدة، ومدى تجاوب اطرف الصراع في اليمن للجهود الأممية للسلام، كما سيقدم ممثل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن.
وسيطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات المغلقة، حول عمل البعثة لخفض التصعيد في مناطق الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم.
ويقود المبعوثان الأممي والأمريكي وأطراف دولية وإقليمية، جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في اليمن كمقدمة لعملية سلام دائم في اليمن.
إلى ذلك أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، نزوح أكثر من 500 يمني خلال الأسبوع الفائت.
وقالت في تقريرها الأسبوعي بين 5 و11 فبراير 2023، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 84 أسرة (504 أفراد) نزحوا مرة واحدة على الأقل.
وأوضحت أن معظم حالات النزوح انتقلت إلى مأرب بـ (33 أسرة)، وشبوة (24 أسرة)، والحديدة (16 أسرة).
وأشارت إلى أن إجمالي النازحين منذ مطلع العام الجاري وحتى 11 فبراير في اليمن بلغ 1، 266أسرة (7،596 فردا) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
مشاهدات يمنية:
- الناشطة المدنية أرواد عبدالكريم قاسم الخطيب تعرضت للاعتداء على يد عصابة مسلحة، اعترضت سيارتها في أحد شوارع العاصمة صنعاء.
- جماعة الحوثي تقدم على حفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوب الحديدة، ضمن مخططاتها الرامية لاستهداف الملاحة الدولية
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يصف حكم الحوثيين بسجن الفنانة انتصار الحمادي 5 سنوات بالأمر المشين.
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