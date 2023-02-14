البرهان للاتحاد الأفريقي: وصلنا إلى توافق سياسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السياسية الجارية في بلاده، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. وجاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين السودان ومنظومة الاتحاد الأفريقي، لبحث تطورات العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني، وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية. كما ناقش الاجتماع علاقة السودان بالاتحاد الأفريقي، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). كما ناقش الاجتماع علاقة السودان بالاتحاد الأفريقي، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وقدم رئيس المجلس شرحا خلال اللقاء حول التطورات الجارية في المشهد السياسي، على ضوء ما تم التوافق عليه للتوقيع على الإعلان السياسي، لإكمال مهام الفترة الانتقالية، وأشار إلى جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي ظلت تبذلها لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة السياسية السودانية الراهنة خلال مساهمتها في الآلية الثلاثية.

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