بعد قضائه 8 أيام تحت الأنقاض .. إنقاذ طفل تركي بمعجزة «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - يواصل رجال الإنقاذ في تركيا جهودهم لانتشال العديد من الأشخاص الأحياء من تحت الأنقاض، بعد ما يقرب من 200 ساعة من سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت البلاد.

وتواصل فرق الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا، البحث عن ناجين تحت ركام الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، مطلع الأسبوع الماضي، متشبثين بأمل العثور على ناجين أحياء تحت أنقاض آلاف المنازل المدمرة، أو على الأقل انتشال جثث المفقودين لتسليمهم لذويهم.

وضرب زلزال، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، مناطق عدة في تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، ما أدى إلى مقتل الآلاف، وأسفر عن عشرات الآلاف من المفقودين والمصابين، وتدمير مئات المنازل والمرافق والبنى التحتية.

وأبلغت السلطات التركية عن مقتل 31643 شخصًا على الأقل جراء الزلزال المدمر الذي وقع في منطقة غازي عنتاب.

وفي فيديو مؤثر، نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح رجال الإنقاذ في إخراج طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بعد قرابة 8 أيام قضاها تحت الأنقاض في إقليم هاتاي بجنوب تركيا.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

وظهر الطفل وهو في حالة يرثى لها، حيث كان منهكا، غير أنه قلبه مازال ينبض بالحياة، وعلى الفور، قام رجال الإنقاذ بتغطيته خوفا عليه من البرد، تجهيزا لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.