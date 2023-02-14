ستكون حاسمة .. وزير الدفاع الأمريكي يفتح النار على روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الأسابيع المقبلة "ستكون حاسمة" في الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة سلطات كييف، في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وأضاف أوستن أن اجتماع اليوم يأتي في "لحظة حرجة"، وقال إن الكرملين "يراهن على شعورنا بالإرهاق، ولكن بعد مرور عام، أصبحنا متحدين أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف أن ذلك "سيساعد هذا التصميم المشترك في الحفاظ على الزخم الأوكراني في الأسابيع المقبلة".

وقال أوستن : "ما تريد أوكرانيا القيام به في أول لحظة ممكنة هو إقامة أو خلق زخم وتهيئة الظروف في ساحة المعركة التي لا تزال في مصلحتها".

وأضاف أوستن: "لذا نتوقع أن نراهم يشنون هجومًا في وقت ما في الربيع، وبسبب ذلك، نحن جميعًا شركاء في مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني، نعمل بجد لضمان امتلاكهم للقدرة المدرعة والنار، والاستدامة لتكون قادرة على أن تكون فعالة في خلق التأثيرات في ساحة المعركة التي يريدون خلقها".

ويسبق اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المؤتمر الوزاري لوزراء دفاع الحلف.