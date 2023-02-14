شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب تتوجه غدا لشرم الشيخ لبحث حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترأس غدا الأربعاء النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفدًا برلمانيًا في زيارة ميدانية لمدينة شرم الشيخ تستمر لعدة ايام.

وتنطلق الزيارة غدًا الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، ويشارك فيها أعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء محافظ البحر الأحمر، والمسؤولين عن قطاع السياحة والمستثمرين..

ويأتي ذلك بهدف التعرف على حجم المشكلات وبحث آليات تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ.