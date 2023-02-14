ضياء رشوان: النيابة الإدارية تشرف على إدارة انتخابات نقابة الصحفيين

وأضاف النقيب أن هذه الموافقة أتت ردا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لقيام الهيئة بهذا الإشراف القضائي الكامل.

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات القادمة للنقيب ونصف اعضاء مجلس النقابة، بأنه تلقى موافقة المستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية على قيام قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة هذه الانتخابات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012