شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي يحرص دائما على عرض الفرص الاستثمارية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الحكومات العالمية فى دبى التى تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم، يعكس أهمية الدور المصري فى المنطقة العربية وثقل وتأثير مصر على الصعيد الدولى، مضيفًا أن تلك القمة لها أبعاد متعددة منها عرض التجربة المصرية في مجال التنمية خلال سنوات في الحوكمة والحكومة الذكية، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الآخرين في إطار تبادل الخبرات.

وأضاف «فوزي»، أن هذه القمة تعتبر فرصة لعرض نجاحات ومكتسبات داخل الدولة المصرية، ونافذة لجذب المزيد من الاستثمارات ولقاء الرئيس السيسي بمدير صندوق النقد الدولى جاءت تقديرا لجهود الدولة المصرية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولى وإشادة بما قامت به مصر خلال السنوات الماضية.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرسائل الرئاسية كانت شديدة الوضوح والحسم، وخاصةً فيما يتعلق بالتجربة المصرية وكونها الدولة الوحيدة التي استطاعت الخروج من المأزق الذي أصاب المنطقة منذ 2011، كما أن مصر معنية بجذب رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مناخ الاستثمار الجيد بها.

وأوضح «فوزي»، أن الرئيس السيسي يحرص دائما في جولاته الخارجية على عرض الفرص الاستثمارية في مصر، مشيدًا بمشاركة الرئيس فى جلسة «تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري»، وحرصه على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشركات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسى الداعم للاستثمار.