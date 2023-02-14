رئيس الجابون: إستمرار الأنشطة السياسية في البلاد لمدة 5 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - قال علي بونجو، رئيس دولة الجابون، إن الأنشطة السياسية في البلاد سوف تستمر لمدة خمس سنوات فقط.

دعا الرئيس علي بونجو، الحكومة والمعارضة، لمناقشة المسائل الانتخابية قبل الانتخابات المتوقعة، في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدًا بأن خدم الرؤساء رسميًا لفترات مدتها سبع سنوات وخدم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات.

وهي دعوة قُوبلت بترحاب من الرئيس الحالي، معتبرًا إياها "دليلاً على الثقة"، و قائلاً: "مناشداتكم تلقى آذاناً مصغية".

لكن بعد ساعات قليلة من هذا التحرك، أعادت قوات الأمن السيطرة على الوضع وأوقفت «المتمردين»، معيدة الهدوء إلى البلاد.

الرئيس على بونجو

وقاد بونجو البلاد منذ وفاة والده عام 2009، لم يدل بأي تصريحات بخصوص تحديد جديد لعدد الفترات التي يمكن أن يشغلها الرئيس.

يبلغ بونجو 63 عامًا، يسير بخطى ثابتة في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس

2023.

وجاذ ذلك بعدما دعاه الحزب الديمقراطي الحاكم، في ختام مؤتمره العام نهاية ديسمبر الماضي، إلى الترشح.

الجدير بالذكر أن عائلة بوجو استفردت بالسلطة في الجابون لأكثر من نصف قرن، منذ حكم والده عمر بونجو المستعمرة الفرنسية السابقة طيلة 42 سنة من عام 1967 وحتى وفاته في عام 2009.

وخلال يناير 2019، قامه عسكريون معارضون غياب بونجو عن الغابون في رحلة علاجية في الخارج لبضعة أشهر.

فأعلنوا تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" من أجل "استعادة الديمقراطية"، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية بأمل إشعال "انتفاضة شعبية".