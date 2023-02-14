بوركينا فاسو تعلق الأنشطة في  الأحزاب السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دولة بوركينا فاسو، عن تعليق كافة الأنشطة السياسية بالأحزاب السياسية دون استثناء.

وأكدت الوزارة المسؤولة عن الإدارة الإقليمية، عدم استجابتهم لطلب الإتحاد من أجل التقدم والتغيير (UPC)، الذي يرغب في تنظيم جلسة لمكتبه السياسي الوطني في 18 فبراير 2023.

وأشارت الهيئة، إلى أن البيان الصحفي رقم 3، من قبل رئيس الدولة ، والذي أوقف الأنشطة السياسية ، لا يزال ساريًا.

لكن هذا القرار يحظى بتقدير مختلف من قبل الرأي العام ، لأن بعض المراقبين يقدرون أن الأحزاب السياسية الأخرى كانت قادرة

على تنظيم جلستها.

ويستشهدون على وجه الخصوص بمؤتمر الديمقراطية والتقدم (CDP) الذي عقد جلسته في 28 يناير 2023.

أرسلت الوزارة المسؤولة عن الإدارة الإقليمية، تحذيرًا إلى الحزب لأنه أصدر أيضًا توجيهًا من رئيس الدولة.

وقال مصدر مطلع لوكالة معلومات بوركينا فاسو، إن تعليق الأنشطة السياسية يخص جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، دون تمييز وذلك حتى إشعار آخر.