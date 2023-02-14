أمريكا لاتسعى لمواجهة مع الصين بعد حادث المنطاد

ياسر رشاد - القاهرة - بعد حادثة المنطاد الصينية التي شغلت الرأي العام والسلطات الأمريكية الأسبوع الماضي، جاءت الولايات المتحدة بتصريحات إيجابية، لتجنب الوقوع في شرك التنين الصيني، في فتره تعتبر الأصعب على الولايات المتحدة لتورطها في الحرب الروسية.

وقال "جون كيربي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لاتريد نزاع مع الصين بعد حادث المنطاد.

واضاف كيربي ردا على سؤاله حول قضية المنطاد: "لا يغير ذلك من حقيقة أننا نريد تجنب الصراع مع الصين، ولا نبحث عن صراع مع الصين"،"ولكن الولايات المتحدة تسعي لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين ".

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إلى رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وفي وقت سابق أسقط الجيش الأمريكي 4 مجسمات جوية خلال الأيام الـ8 الماضية، بما في ذلك منطاد صيني، وأجسام أخري، صرحت الولايات المتحدة بأنها أجسام مجهولة، واتهم البيت الأبيض الصين بأنها ترسل "مناطيد تجسس" إلى القارات الخمس، وتنتهك بذلك سيادة الدول.