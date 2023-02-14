اتهام كاني ويست بمعاداة السامية ومحاولة القضاء عليه مهنياً

ياسر رشاد - القاهرة - أنشأ كاني ويست في شيكاغو عام 2003، مؤسسة للأعمال الخيرية، للوصول للشباب المحرومين لتعليمهم الموسيقى، ومساعدة المحتاجين والمتأثرين من الكوارث البيئية وضحايا الحروب، فقامت المؤسسة بمساعدة الجنود الشباب العائدون من حرب العراق الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة في عام 2007.

وبدأ ويست في سلسلة من الخدمات لصالح للولايات المتحدة، وشارك في العديد من جمع التبرعات والحفلات الموسيقية الخيرية، وقام بعمل إنساني لإغاثة ضحايا إعصار "كاترينا".

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اتهم مغني الراب "كاني ويست" لمناهضته لليهودية او مايطلق عليه بمعاداة السامية؛ على خلفية تصريحاته الأخيرة، نقلا عن موقع "Rolling Stone".

وفي وقت سابق قام مغني الراب كاني ويست بنشر منشورات عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم بها اليهود، واتهم بها اليهود في التدخل في شؤونه ومحاولة التلاعب به في مجال صناعة الموسيقى والإعلام بالولايات المتحدة، كذلك وصفهم بانهم يقضون على مسيرات من يعارض أجنداتهم الخاصة.

وعلى هذا السياق انسحبت العديد من العلامات التجارية الشراكة مع كاني ويست، حيث كان ممثلا لها، وبدأ الرأي العام الامريكي في الانقلاب على مغني الراب المشهور.

وانقلب بعض الممثلين المشهورين ضد ويست من بينهم " الممثل اليهودي ديفيد سكويمر نجم مسلسل فريندز" وهاجمه العاملين في هذا المجال من مديرين اعمال لفنانين كبار، طالبوا جميعا بعاقبة ويست على تصريحاته.

خطة وكالة أمريكية لإقصاء كاني ويست من المجال الفني

وشنت وكالة إدارة أعمال المواهب الأمريكية CAA هجوم شرس على وست اذ اعلنت انسحابها من التعاون مع ويست في مشاريع فنية مستقبلية، وتأكيدا على التضامن ضد زوج كيم كارداشيان السابق، ولجعله بعيدا عن الوسط الفني في المستقبل.