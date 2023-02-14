أوكرانيا تصدر 56% من صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - رغم الظروف القسرية التي تعاني منها اوكرانيا أفادت جمعية الصادرات الزراعية الأوكرانية أنها صدرت ما قيمته 13.1 مليار دولار من المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 56% من إجمالي صادراتها الزراعية.

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وأشارت دورية الأعمال الأوكرانية إلى أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الظروف القسرية التي تعاني منها كييف مثل الهجمات الروسية والموانئ البحرية المحاصرة، مما أدى إلى تغييرات في الهيكل الجغرافي للصادرات العام الماضي، لاسيما فيما يتعلق بمنتجات الألبان بشكل خاص.



وأضافت الدورية أن مبيعات منتجات الألبان إلى الاتحاد الأوروبي بلغت خلال عام 2022 نحو 102 مليون دولار، وقد اشترت دول مثل بولندا

وإسرائيل وهولندا الحليب المجفف والمكثف من أوكرانيا، كما اشترت منها بولندا، ومولدوفا، وأذربيجان، الزبدة والمعجنات المصنوعة من منتجات الألبان، بينما ابتاعت كازاخستان وبولندا ومولدوفا الجبن.



وحسبما أشارت البيانات، أصبحت هولندا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا المشترين الرئيسيين للدواجن من أوكرانيا، كما تم توريد البيض بشكل رئيسي للأسواق في سنغافورة ولاتفيا وهولندا.



وباعت أوكرانيا، العسل في المقام الأول لأسواق الاتحاد الأوروبي في دول مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا خلال العام الماضي.



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