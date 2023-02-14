هايلي تعلن ترشحها للرئاسة وتتحدى ترمب

أعلنت نيكي هالي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا وسفيرة الأمم المتحدة، ترشحها لمنصب الرئيس، لتصبح أول منافس رئيسي للرئيس السابق دونالد ترمب، في ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

ويمثل الإعلان، الذي تم تسليمه في مقطع فيديو على تويتر، بمثابة تحول في وجه مسؤول مجلس الوزراء السابق، الذي قال قبل عامين، إنها لن تتحدى رئيسها السابق للبيت الأبيض في عام 2024. لكنها غيرت رأيها في الآونة الأخيرة، مستشهدين، من بين أمور أخرى، بالمشاكل الاقتصادية في البلاد والحاجة إلى «تغيير الأجيال»، في إشارة إلى عمر ترمب البالغ من العمر 76 عامًا.

سلسلة الجمهوريين

وتعد هايلي، ذات ال51 عامًا، هي الأولى في سلسلة طويلة من الجمهوريين، الذين من المتوقع أن يطلقوا حملات 2024 في الأشهر المقبلة.

ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسيناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا.

بينما قال الرئيس جو بايدن، إنه يعتزم السعي لإعادة انتخابه في عام 2024، مما يؤخر أي تدافع على ترشيح الحزب الديمقراطي.

التوقعات السياسية

وتفاخرت هايلي بانتظام بسجلها الحافل في تحدي التوقعات السياسية، قائلة: «لم أفقد أي انتخابات، ولن أبدأ الآن». وفي حالة انتخابها، ستكون هايلي أول رئيسة للبلاد، وأول رئيسة للولايات المتحدة من أصل هندي.

ظلال العنصرية

ونشأت هايلي، وهي ابنة مهاجرين هنود، وهي تعاني من الاستهزاءات العنصرية في بلدة صغيرة في ساوث كارولينا، وقد أشارت منذ فترة طويلة إلى هذا التأثير على جانبها الشخصي والسياسي.

وفي مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق ونصف، أشارت هايلي إلى ذلك الماضي، قائلة إنها نشأت «ليست سوداء ولا بيضاء - كنت مختلفة.» وعلى الرغم من ذلك، أصرت هايلي على أن أمريكا ليست دولة عنصرية: «لا شيء أبعد عن الحقيقة». وعُرضت في خلفية مقطع الفيديو الخاص بها صورًا لتقارير إعلامية تتعلق بمشروع «1619» الحائز على جائزة بوليتزر في مجلة نيويورك تايمز - والذي ركز على تاريخ البلاد حول العبودية.

ولم تذكر أبدًا ترمب بالاسم في الفيديو، وبدلاً من ذلك قالت «لقد خذلتنا مؤسسة واشنطن مرات ومرات» حتى الإطلاق.