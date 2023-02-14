وكالات الإغاثة تكافح من أجل إيصال المساعدات إلى تركيا وسوريا

صعدت وكالات الإغاثة والحكومات، لإرسال المساعدة إلى أجزاء من تركيا وسوريا، التي دمرها الزلزال، ولكن بعد أسبوع من الكارثة اشتكى الكثير من أنهم ما زالوا يكافحون، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل العثور على مأوى من البرد القارس.

وكان الوضع يائسًا بشكل خاص في سوريا، حيث أدت الحرب الأهلية التي دامت 12 عامًا إلى تعقيد جهود الإغاثة وأدت إلى أيام من الجدل حول كيفية نقل المساعدات إلى البلاد، ناهيك عن توزيعها.

وقال بعض الأشخاص، الذين فقدوا منازلهم هناك، إنهم لم يتلقوا شيئًا. في غضون ذلك، احتشدت عدة عائلات في تركيا في خيام مخصصة لعائلة واحدة فقط.

وأعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق مع دمشق، لتسليم مساعدات الأمم المتحدة عبر معبرين حدوديين آخرين، من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا - لكن الاحتياجات لا تزال هائلة.

فتح معبرين

وأعلنت الأمم المتحدة أن الرئيس السوري وافق على فتح نقطتي عبور جديدتين، من تركيا إلى شمال غرب سوريا، لتقديم المساعدات والمعدات، التي تشتد الحاجة إليها لمساعدة ملايين من ضحايا الزلزال.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد، على فتح معابر في باب السلام والرائع، لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

إغاثة سعودية

وهبطت أول طائرة إغاثة سعودية، تحمل 35 طناً من الطعام، في مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية يوم الثلاثاء، كان إيصال المساعدات إلى إدلب، التي يسيطر عليها المتمردون أمراً معقداً بشكل خاص.

وحتى الآن، لم يُسمح للأمم المتحدة بتقديم المساعدات إلى المنطقة، إلا من خلال معبر حدودي واحد مع تركيا، أو عبر الأراضي الحكومية، وهو ما يمثل تحدياتها اللوجستية والسياسية.

وبينت الأمم المتحدة، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح نقطتي عبور جديدتين من تركيا إلى شمال غرب بلاده، الذي يسيطر عليه المتمردون.

سيتم فتح المعابر في باب السلامة والرائع لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

واستاءت روسيا من الاقتراحات بأن الافتتاح قد يكون دائمًا، واتهمت وزارة خارجيتها الغرب بمحاولة إيصال المساعدات «حصريًا» إلى المناطق، التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية.

إقامة الملاجئ

وأقام بعض الافراد ملاجئ خارج منازلهم المدمرة ومنهم أحمد إسماعيل سليمان، الذي جعل ملجأً من البطانيات خارج منزله المدمر في بلدة جنديريس، حيث ينام 18 فردًا من العائلة في الخارج، في خيمة مؤقتة صغيرة.

وتمكن السكان المحليون من رفع حوالي 2500 خيمة حتى الآن، لكن حوالي 1500 عائلة لا تزال بلا مأوى - حيث تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى حوالي 4 درجات مئوية تحت الصفر «26 درجة فهرنهايت».

نقص المؤونة

وفي الجنوب الغربي، في اللاذقية الخاضعة لسيطرة الحكومة، قالت مواطنة تدعى رئيفة بريمو، إن الأشخاص الذين يحتشدون في الملاجئ هم فقط من يحصلون على المساعدة على ما يبدو.

«نحن بحاجة إلى أن نأكل، ونشرب، ونحتاج للبقاء على قيد الحياة». لقد جاءت عروض المساعدة - من طواقم الإنقاذ إلى المولدات والمعدات الطبية - من جميع أنحاء العالم، لكن الاحتياجات لا تزال هائلة بعد الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات.