أردوغان يصف ما جرى بأنه "كارثة استثنائية".. عدد ضحايا الزلزال يتخطى 41 ألفاً في تركيا وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2023، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 35 ألفاً و418 قتيلاً في تركيا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية مع وفيات الزلزال في سوريا إلى أكثر من 41 ألفاً.



ووصل عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة) إلى 5801 قتيل، إلى جانب 7 آلاف و396 مصاباً.



من جانبه، أوضح أردوغان أن الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا كانت "بقوة القنابل الذرية"، وأضاف: "بإجماع كافة خبراء العالم زلزال كهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوته وحجم الدمار".



لكن الرئيس التركي أردف قائلاً: "سنتجاوز مع شعبنا محنة الزلزال، كما فعلنا في الماضي"، في حين أشار إلى أن "13 ألفاً و208 جرحى جراء الزلزال يتلقون العلاج بالمستشفيات".



وفي سياق متصل، أوضح أردوغان أن نحو 250 ألف موظف حكومي يشاركون في جهود مكافحة آثار الزلزال، مشدداً على أنهم سيواصلون أعمال البحث والإنقاذ حتى انتشال آخر ضحية من تحت الأنقاض، بحسب تعبيره.



من جانب آخر، أفاد أردوغان أن أعمال بناء 30 ألف وحدة سكنية ستبدأ اعتباراً من مارس/آذار المقبل، مضيفاً: "سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدَّم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلِّمه لصاحبه".



وأردف: "سنباشر خلال أشهر وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيداً عن خطوط صدع الزلازل"، وأوضح أن حكومته ستعلن عن حزم دعم جديدة للمواطنين في ضوء الاحتياجات المستجدة في الأيام القادمة.



وفجر الإثنين 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت شدة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



(الاناضول)