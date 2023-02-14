انت الان تتابع خبر السوداني: مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية".

وشهد الاجتماع "بحث آليات مكافحة الفساد، وسبل تطويرها للتصدي لقضايا الفساد عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، للعمل وبشكل جدي في حماية المال العام، وملاحقة المتورطين والمدانين بجرائم الفساد بشقيه المالي والإداري، واسترداد الأموال المسروقة".



وأكد رئيس الوزراء "ضرورة التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعة لمواجهة الفساد الذي حظي باهتمام الحكومة، وجعلته واحداً من أولويات منهاجها الوزاري".