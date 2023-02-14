انت الان تتابع خبر سمير كاظم: لا صحة لتسميتي مدرباً لفريق القاسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كاظم في تصريح صحافي إن "الأنباء التي تتحدث عن تسميتي مدرباً لفريق القاسم غير دقيقة وعارية عن الصحة".

وأضاف "أجدد التأكيد على الاستمرار مع نادي القوة الجوية إدارياً من أجل عبور محنته والوصول إلى بر الأمان في المرحلة المقبلة".



يذكر أن سمير كاظم يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للقوة الجوية.