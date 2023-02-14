انت الان تتابع خبر لبنى كمر تخلّت عن الفنّ والشهرة من أجل والدتها..وماذا قالت لشقيقتها ميس كمر؟ والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - لبنى كمر، اسمٌ لمع في عالم الفنّ العراقيّ بأغنياتها المميزة وهي ابنة الفنانة سهام محمد وشقيقة النجمة ميس كمر. ورغم إطلالاتها الإعلاميّة النادرة، أطلّت الفنانة لبنى في برنامج "celebrity" مع الإعلامي ايهاب العطيّة عبر شاشة السومرية. وتحدثت عن اعتزالها الفنّ وعلاقتها العاطفية ومواضيع أخرى.



في البداية، زار فريق البرنامج لبنى في منزلها في كردستان العراق وكشفت أسباب غيابها لفترة طويلة عن وسائل الإعلام حيث قالت إنّها ليس لديها أعمال فنيّة جديدة فلما عليها الظهور، كما أشارت الى أنّ بعض اللقاءات الإعلاميّة تقلّل من قيمة الضيف. وأنّها لا تهتمّ بالظهور من أجل "الطشة".

وعن سبب اعتزالها الفنّ، كشفت لبنى أنّ حالة والدتها الفنانة سهام محمد تستدعي الإهتمام من قبل أفراد عائلتها، فقالت أنّ والدتها تعاني من مرض في القلب منذ 15 سنة حيث تتعرّض لنوبات قلبيّة في الكثير من الأحيان، ففضلّت لبنى البقاء الى جانبها طوال الوقت كونها غير متزوجة ووقتها متفرّغ أكثر من شقيقتها الفنانة ميس كمر التّي تبقى معظم الوقت خارج البلاد.

وردّت لبنى على سؤال ايهاب عن اذا كانت خطوة ذكيّة بعودتها الى الساحة الفنيّة عبر أغنية رياضية بمشاركة شقيقتها ميس والفنان الكويتي طارق العلي مهداة لخليجي 25 الذي أقيم في البصرة، فقالت أنّ هذا الحدث وطني فمن واجبها تقديم هدية لبلدها. وأضافت: "أنّ أصدقائي الفنانين واختي ميس قلولي إني ناوية الرجوع للفنّ وتقديم أعمال جديدة فهذه فرصة ثمينة للرجوع وهو حدث مهمّ." وقالت إنّها من المهتمّين بمجال الرياضة وتتابع معظم البطولات منها بطولة السباحة.

وصرّحت لبنى عن أسباب افتتاحها استديو خاصّ لها ولعائلتها باسم "كمر"، فقالت أنّ هذا المشروع كان في قائمة مخططاتها لحدّ ما نفذته لأنها تحبّ مجال الفنّ ولو من وراء الأضواء وبعيداً عن الكاميرا، وأشارت إلى أنّها كتبت عدّة مشاهد لمسلسل "العافور" للراحل الفنان عبد الحسين عبد الرضا.

وخلال المقابلة، وجّهت لبنى رسالة إلى شقيقتها ميس قالت فيها: "قليلة التعابير الجميلة بحقها، بحقّ إنسانيتها، بحقّ حبّها للآخرين، وبقّ عطائها الكبير لعائلتها ولجمهورها، وأنا أحسها أمّي وليست أختي الكبيرة."

وعن نجمة العراق الأولى، صرّحت لبنى أنّ حالياً وواقعيّاً رحمة رياض هي نجمة العراق الأولى في الغناء، وقالت إنّ رحمة لم تأتي من فراغ بل هي اشتغلت على نفسها كثيراً منذ صغرها وتعبت لحدّ ما وصلت لهذه النجوميّة.

وفي ختام الحلقة، أشارت لبنى عن المعلومات المتداولة عنها على المنصات الإلكترونية، حيث أكّدت أنّ المعلومات المنشورة عنها في موقع "ويكيبيديا"، جميعها خاطئة ولا تمتّ للحقيقة بصلة إن كان تاريخ الولادة أو حياتها الشخصيّة. فأعلنت أنّها غير متزوجة وليس لديها طفل كما ورد في الموقع.

لمشاهدة الحلقة كاملة، إضغط هنا.

برنامج Celebrity يعرض كلّ يوم إثنين في تمام الساعة 9:50 مساءً على شاشة السومرية.