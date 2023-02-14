شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بمراجعة تسعير الأراضي وقيمة الترفيق للمجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر، إنن اللجنة إتخذت خطوات بالتنسيق بين شركات الكهرباء والمياه سواء التخفيض أو التقسيط للمجمعات الصناعية من أجل دعمها لتوفير فرص عمل للشباب.

وطالب مرعى، بأن تكون هناك آلية لتخفيض أسعار الأراضي بالمجمعات الصناعية لضمان دعم الصناعة، ولكى يستطيع المستثمر أن ينتج ويحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق باحلال الواردات.

وشدد "مرعي" خلال اجتماع اللجنة على تذليل العقبات أمام المستثمرين في المجمعات الصناعية.

فيما قالت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة، إنه في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة يجب علي هيئة التنمية الصناعية أن تعمل علي دعم الصناعة بمراجعة أسعار التكلفة حتي لو لمدة 5 سنوات.

وطالبت ابو السعد، بأن يكون هناك بند دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الموازنة العامة للدولة ، وأن تكون المجمعات الصناعية بلا تكلفة علي المستثمر، قائلة:" هل الدولة تنتظر عائد من بناء مستشفي أو تحملها للمرضي وكذلك المدارس والإسكان لذا لا بد من دعم الصناعة وهي التي تعمل علي الإنتاج.

وأكدت، على أنه طالما أن تكلفة المنتج عالية ستظل هناك مشكلة في الصناعة.

وطالب النائب سيد سلطان، عضو اللجنة بضرورة دعوة كافة الجهات المعنية بتسعير الأراضي بالمجمعات الصناعية حيث أن الأسعار مبالغ فيها للاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم فى هذا الصدد.

وقررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، استكمال مناقشة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات، لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات للجلسة المقبلة ، علي أن توافي لجنة التسعير ، قراراتها الخاصة بتسعير الأراضي وقيمة الترفيق للمجمعات الصناعية وفق كل مجمع صناعي.