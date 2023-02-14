شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام ناعيًا مرسي عطا الله: مصر فقدت واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسةالأهرام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 80 عاما.

وتقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملين، بخالص العزاء لأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة الأهرام، سائلين المولىعزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المجلس أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية، وصاحب رحلة مهنية مشرفة وعطاء كبير في كل المناصب والمواقع القيادية التي تولاها وكان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وأضاف أن الراحل كان من أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين المصريين، وكان واحدًا من عمالقة الصحافة الذين خرجت من تحتأيديهم أجيال عديدة.

وكان الكاتب الصحفي، مرسي عطالله ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، حيث عمل كصحفيورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيسًا سابق لنادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية.