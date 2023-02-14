للهروب من الهجمات الصاروخية .. حيلة ذكية للبحرية الروسية

الشارقة - اميمة ياسر - صرحت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك، اليوم الثلاثاء، بأن السفن الحربية الروسية لا تزال متواجدة في الجانب الشرقي من البحر الأسود لتجنب الصواريخ الأوكرانية.

وقالت هومينيوك في تصريحات متلفزة بحسب وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، إن "المجموعة البحرية لروسيا تبقى في أقصى الشرق حيث ينتقلون لمنطقة أكثر أمانا من الصواريخ لأن الرواية القائلة بأننا ننتظر توريد أسلحة بعيدة المدى تؤثر عليهم".

وأشارت إلى أن القوات الروسية تحاول إعادة نشر مجموعتهم البحرية على مسافة أبعد باتجاه نوفوروسيسك.

ووفقًا لبيانات القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، اعتبارًا من 14 فبراير 2023 ، كانت 7 سفن حربية روسية جاهزة للقتال في البحر الأسود بما في ذلك حاملة صواريخ واحدة بإجمالي 8 صواريخ من طراز كاليبر.

ولفتت البيان إلى أنه تتواجد سفينة جاهزة للقتال في بحر آزوف و10 سفن في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك 5 حاملات صواريخ بإجمالي 72 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وأبحرت أمس الاثنين، 39 سفينة في بحر آزوف بما في ذلك 13 سفينة من مضيق البوسفور لمصلحة روسيا؛ وأبحرت 11 سفينة في البحر الأسود، و6 أخرى منها باتجاه مضيق البوسفور.