تركيا تواجه أقوى كارثة طبيعية في المنطقة منذ قرن

الشارقة - اميمة ياسر - دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى توفير دعم شامل لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.

وذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوجه من لندن خلال مؤتمر عبر الإنترنت أن الحاجة إلى المساعدات ضخمة وتتزايد كل ساعة.

وأوضح أن نحو 26 مليون شخص في الدولتين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وقال كلوجه "حان الوقت ليظهر المجتمع الدولي نفس السخاء الذي أظهرته تركيا لأمم أخرى على مستوى العالم عبر السنوات"، مشيرا إلى أن البلاد تستضيف حاليا أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وتابع كلوجه قائلا: "إنا نشهد أقوى كارثة طبيعية في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية منذ قرن، وما زلنا نعرف عن قوتها. ولم تتسن معرفة تكلفتها الحقيقية بعد".

وأعرب عن قلقه المتزايد بشأن المشكلات الصحية الجديدة المرتبطة بالطقس البارد والنظافة الصحية والصرف الصحي وتفشي الأمراض المعدية، في ظل مواجهة الفئات الضعيفة المعرضة للمخاطر بصورة خاصة".

وقال متحدثا للضحايا: "إن معاناتكم هائلة، وألمكم كبير. إن منظمة الصحة العالمية تقف معكم في ساعة احتياجكم ودوما".

وأشاد بعمل فرق الإنقاذ التركية التي تعمل على مدار الساعة وما زالت تعثر على ناجين أسفل الأنقاض باعتباره "بطوليا". وأضاف: "تلقينا منهم الإلهام ونجلب القوة من جهودهم".