شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بتنظيم زيارة ميدانية للمجمعات الصناعية بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدى، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية فى منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وممثلين عن وزارة البيئة، والجهات المعنية.

وخلال اللقاء استعرض اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهود تقنين أوضاع المصانع وحل المشكلات المتعلقة بها في ضوء حرص الدولة على تشجيع الاستثمار.

وأشار إلى الحرص على مراعاة المصانع للحفاظ على البيئة لمنع التلوث، لافتا إلى وجود محطات وسيطة ومعالجة، فضلا عن مصانع تدوير القمامة والمدافن الصحية.

من جانبه، أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مراعاة كافة المصانع للاشتراطات البيئية لمنع التلوث، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لديها آليات للرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل التلوث.

وشدد السلاب على وزارة البيئة من خلال أجهزتها المختلفة اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على البيئة، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أى نشاط من شأنه التأثير على الصحة العامة للمصريين.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة العمل من أجل تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المصانع، بما يحافظ على عمليات الاستثمار، واستمرار عمليات الإنتاج.

وتوجه النائب بالشكر لمحافظ القليوبية على دوره في التعامل مع أزمة التجمعات الصناعية العشوائية بالمحافظة، لاسيما فيما يتعلق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوصول لحلول جذرية للأزمة.

وانتهى الاجتماع بالتوصية لتنظيم زيارة ميدانية للتعرف على تفاصيل المشكلة على أرض الواقع، خصوصا في منطقة التجمعات الصناعية بالقليوبية، وكذلك ما تم بخصوص إقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة.