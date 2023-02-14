شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بمراعاة طبيعة الأرض فى زراعة الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة مساحات زراعة الأرز في منطقتى جنوب وشرق محافظة بورسعيد، والمطالبة بإنشاء كبارى مشاه على ترعة عزام في منطقة كربة عايد جنوب بورسعيد لتيسير انتقال المزارعين.

وعقب محمد زايد، مدير عام الإدارة العامة لري السلام بوزارة الموارد المائية والري، قائلا:" يتم عقد اجتماع تنسيقى سنويا مع ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لتحديد زمام زراعات محصول الأرز بجميع المحافظات وفقاً لوفرة المياه وطبيعة الأراضي".

واستكمل: "تم زراعة محصول الأرز على زمامين فى محافظة بورسعيد فى الشرق بمساحة 78 ألف فدان والغرب بمساحة 220 الف فدان وذلك لارتفاع نسبة الملوحة".

واستطرد، وفيما يخص الكبارى:" تم انشاء نحو 6 كبارى مشاه على ترعة عزام البالغ طولها 20كم فضلا عن فم فروع الترع ومناطق الحجوزات التى تستخدم لعبور المشاه ويتم دراسة انشاء كوبرى أمام الوحدة الصحية قرية كربة عابد لتيسير انتقال المواطنين".

وأوصت اللجنة، دراسة زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز بمحافظة بورسعيد مراعاة لطبيعة الاراضى وتوافر المياه وملائمة الظروف المناخية للتربة والمناخ بها، والاسراع فى تنفيذ انشاء كوبرى أمام الوحدة الصحية بقرية كربة عابد لتيسير انتقال المواطنين.

وناقشت طلب اخر بشأن عدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لكباري السيارات على ترعة الاسماعيلية فى مراكز التل الكبير والقصاصين وأبو صوير محافظة الإسماعيلية فضلاً عن إهمال صيانة كبارى المشاه بنطاق المحافظة.

وأوصت اللجنة، باعداد مذكرة لعرضها على رئيس المجلس فى هذا الشأن.