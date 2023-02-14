انهيار رافعة الحرم.. المحكمة تُصدر حكمًا نهائيًا

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة بإدانة شركة بن لادن بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة وتغريمها 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وعدم إدانتها بالديات.

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وأصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة حكما جديدا في قضية انهيار رافعة الحرم، التي راح ضحيتها عشرات الحجاج عام 2015.

وقضى الحكم بسجن ثلاثة متهمين ستة شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين ثلاثة شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.

وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن "الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية".

ووقعت الحادثة في 11 سبتمبر عام 2015، حيث انهارت رافعة في المسجد الحرام في مكة خلال موسم الحج بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، مما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية بمبنى

الحرم المكي.

وفرضت السلطات السعودية حينها عقوبات صارمة بحق "مجموعة بن لادن" السعودية التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

وشملت العقوبات منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشروعات حكومية.

وبعد تحقيقات استمرت 8 أشهر، تم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة، وتم توجيه اتهامات بالإهمال لعدد من المتهمين، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة 13 متهما في القضية.

وفي يوليو 2022، أمرت المحكمة العليا بإعادة النظر في القضية ونقض الأحكام السابقة القاضية ببراءة 13 متهما، بينهم "مجموعة بن لادن.

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