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روسيا تتجاوز بهدوء الضغوط المستمرة عليها

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تتجاوز بهدوء الضغوط المستمرة من الخارج المتمثلة بالعقوبات.

 

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وقال بوتين في اجتماع للقضاة: "في الوقت الراهن نعيش تحت ضغط مستمر من الخارج، وأنا أعني كل هذه العقوبات التي لا نهاية لها، وكما نشاهد جميعنا، نحن نتجاوز هذه العقوبات بهدوء. والرد على هذه الإجراءات غير الودية ومحاولات تدمير اقتصادنا قد يكمن فقط توسيع

الحريات والحماية من جانب أجهزة حماية القانون بشكل عام والقضاء بشكل خاص".

وأكد بوتين، مرارا، أن سياسة الغرب في محاولة احتواء وإضعاف روسيا، استراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية ضد موسكو أضرت بالاقتصاد الغربي قبل الاقتصاد الروسي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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