يوم التأسيس السعودي.. معلومات عن ذكرى نشأة مملكة العز

ياسر رشاد - القاهرة - خصصت المملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير من كل عام بـيوم التأسيس السعودي وهو ذكرى تأسيس الدولة، والذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية وهي الفترة التي حقق فيها العديد من الإنجازات.

واحتفالًا بـيوم التأسيس السعودي، وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية،

باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

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ويعد الاحتفال بيوم التأسيس من بين الأيام الوطنية التي يحتفل بها جميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية.

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