اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لمخيم شعفاط

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات

منهم بالاختناق.

وتتعقد الأوضاع للغاية فى مخيم "شعفاط"، منذ مقتل جندى إسرائيلى، متأثرًا بإطلاق نار بالخطأ من زميل له، لدى إحباط مُحاولة طعن خلال تفتيش حافلة عند حاجز شعفاط مساء أمس الاثنين.

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