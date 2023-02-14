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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب رومانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة رومانيا، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

 

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وكان الزلزال على عمق 40 كيلومتراً (24.85 ميل)، ومركز الزلزال على بعد 56 كم شمال شرقي دروبيتا تورنو سيفيرين برومانيا.

 

وفي سياق متصل  وفي فجر 6 فبراير

الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والمُمتلكات في البلدين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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