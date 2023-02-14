سلمان للإغاثة يسعف 1051 فردا من متضرري الزلزال في تركيا

قدم الفريق التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأيام الماضية خدمات الرعاية الطبية الأولية والتدخلات الإسعافية لـ 1051 فردا من المتضررين من الزلزال في منطقة غازي عنتاب بتركيا.

كما وصلت اليوم إلى مطار حلب الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35.3 طنا.

في غضون ذلك، وامتدادا لدوره الإنساني الفاعل، وتجسيدًا للمُثل العُليا للتطوّع، يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية " تقديم مساعداته التطوعية والإغاثية والاسعافية والطبية والخدمات الايوائية واللوجستية إلى جانب الفرق المشاركة مع المركز والتي تضم فريقًا طبيًا متطوعًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وطب الطوارئ والدعم النفسي وفرقًا ميدانية تطوعية من جميع التخصصات المختلفة .

حيث تنتشر الفرق السعودية في عدد من المواقع الميدانية المتضررة من الزلزال لاسعاف الناجين من بين حطام المباني، وانتشال المحتجزين من تحت الركام بمهنية عالية واحترافية كبيرة، وكذلك إجراء عملية إيوائية عاجلة بتقديم الخيام الاسعافية السعودية من خلال ادارة الكوارث التركية والمنظمات الإنسانية الأخرى للمنتشرين على قوارع الطرق والسيارات ريثما يتم نقلهم لأماكن ملائمة.

يُذكر أنّه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 6 آلاف متطوعاً ومتطوعة من حملة الرخصة الدولية للمشاركة الميدانية ممن يرغبون في المساهمة في المساعدة للمتضررين من هذه الأزمة وسيتم جدولتهم خلال الأسابيع القادمة .

هذا وجمعت الحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتبرع لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، حتى اليوم أكثر من 352 مليون ريال سعودي.