المملكة والاتحاد الأوروبي يستعرضان العلاقات الاستراتيجية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دولفين برونك، وعددا من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود المملكة والاتحاد الأوروبي في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء، إلى دور المملكة الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الروسية - الأوكرانية) سياسياً، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وبذل جهود الوساطة بين كل الأطراف.

كما تناول اللقاء، آخر المستجدات حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما التقى وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية لبروكسيل، عددًا من رؤساء وأعضاء مراكز الفكر والأبحاث.

ودار الحديث خلال اللقاء، حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، واستعراض المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقات في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، إضافة لاستعراض التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها، ومناقشة جهود المملكة في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة (الروسية - الأوكرانية).

واستعرض اللقاء، أبرز مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى التطرق لملف طلب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، والهادف إلى تحقيق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة.