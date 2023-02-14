وأضاف الربيعة في مداخلة مع قناة الإخبارية: ننسق مع الجهات ذات العلاقة في تركيا لتحديد الأولويات، مشيرا إلى أن حملة المساعدات السعودية وصلت إلى أماكن مختلفة في وقت قياسي.
وتابع: نتواصل مع الهلال الأحمر السوري لتحديد الأولويات وتقديم الدعم في حلب، مبينا أن حملة المساعدات السعودية تواجدت في تركيا والشمال السوري واليوم في حلب.
وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة إن باب التطوع لا يزال مفتوحا ونحتاج إلى التخصصات ذات العلاقة بالكارثة، فحجم الكارثة كبير جدا وعشرات الآلاف يحتاجون إلى مراكز إيواء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن بناء 3 آلاف مبنى إيوائي مؤقت في تركيا وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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