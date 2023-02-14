السعودية تعلن بناء 3 آلاف مبنى إيوائي مؤقت في تركيا وسوريا

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة ستبني 3 آلاف مبنى إيوائي مؤقت في تركيا وسوريا وذلك استمرار لجهود المملكة في مساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل أيام. وأكد أن المملكة من أوائل الدول التي تواجدت بشكل عاجل بعد الكارثة.

وأضاف الربيعة في مداخلة مع قناة الإخبارية: ننسق مع الجهات ذات العلاقة في تركيا لتحديد الأولويات، مشيرا إلى أن حملة المساعدات السعودية وصلت إلى أماكن مختلفة في وقت قياسي.

وتابع: نتواصل مع الهلال الأحمر السوري لتحديد الأولويات وتقديم الدعم في حلب، مبينا أن حملة المساعدات السعودية تواجدت في تركيا والشمال السوري واليوم في حلب.

وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة إن باب التطوع لا يزال مفتوحا ونحتاج إلى التخصصات ذات العلاقة بالكارثة، فحجم الكارثة كبير جدا وعشرات الآلاف يحتاجون إلى مراكز إيواء.