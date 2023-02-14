شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد إسماعيل ينتقد تعامل موظفي التضامن مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين من قبل موظفي المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وقال إسماعيل خلال كلمته باجتماع اللجنة :"في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعي بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التي تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعه ومكتب السيوف، وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الإسكندرية".

وأضاف :"وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين و ذلك حيث أن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية، بما يعني 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن، ولكن المعاملة السيئة ليست لها علاقة بعدم وجود موظفين في المديريات التابعة لوزارة التضامن، ومن ثم هناك حاجة ملحة إلى تدريب الموظفين على معاملة المواطنين، لذا أتساءل عن برامج التدريبية التي يحصل عليها الموظفين، ومن ثم دورنا أن نتعامل مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين.

ودعا النائب إلى حملات تفتيش مفاجئ على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن للوقوف على حقيقة الأوضاع".