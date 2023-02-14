شكرا لقرائتكم خبر عن سها جندى: وزارة الهجرة صوت المصريين بالخارج.. والأزمة الاقتصادية أثرت على تحويلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة أن وزارة الهجرة هى صوت المصريين بالخارج والهدف هو المصريين بالخارج ومصلحتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا آخرين لتعديل قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج.

أضافت وزيرة الهجرة أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت علي تحويلات المصريين بالخارج ليس ذلك فحسب بل أن الأزمة الاقتصادية أثرت علي التحويلات الخاصة بدول أخرى مثل مصر.

وقالت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف علي مطالبهم ولا تمانع من رفع أية شروط طالما تصب في صالح المصريين بالخارج.