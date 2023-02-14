شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب أمام البرلمان: تلقينا 4154 طلبًا من النواب وخصصنا ملف لكل نائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، قائمة على فكرة الجذب للشباب والمواطنين بشكل عام، بداية من التوسع فى الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة التى تهدف فى المقام الأول لجذب الشباب للمراكز.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حصدت العديد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة فى مختلف اللعبات، فى الوقت الذى ساهم قانون الهيئات الشبابية فى ضبط منظومة مراكز الشباب بصورة كبيرة، وتعديلات قانون الرياضة التى تناقشها لجنة الشباب والرياضة على مدار الأيام السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وأضاف الوزير، :" خصصنا ملفًا ملف لكل نائب بالبرلمان لمتابعة الطلبات التى تقدم بها لتنفيذها فى دائرته الانتخابية، وذلك لمتابعته أولا بأول بما تم إنجازه، وتلقينا ما يقرب من 4154 من طلبات النواب لتنفيذ طلبات بدوائرهم، وضعنا هذه الطلبات نصب أعيننا، ونحرص على التعاون مع النواب، واتخذنا خطوات لتطوير كرة القدم، منها تشكيل لجنة للانضباط ، فضلا عن إدارة رابطة المحترفين للدورى العام"، لافتا إلى أن اتحاد الكرة أيضا لديه رؤية للتطوير ولكننا نحتاج بعض الوقت لتغيير الثقافة ، ولو فيه حاجات مخلصتش فيه حاجات تانية خلصت".