شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية دعاء عريبى تطالب بسرعة رفع المعاناة عن المواطنين بمكاتب التصديقات بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال "عريبي" خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وسط حضور ممثلي وزارة الخارجية والتنمية المحلية : ظل اهتمام القيادة السياسية بالدولة والقائمين على مساندة مصرنا الحبيبة بالنهوض إلى الأفضل برفع المعاناة من على كاهل المواطن المصري وخاصة كبار السن من خلال تطوير منظومة مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية بالمحافظات".

وتابعت :" يعانى أهالي محافظة الغربية من عناء اُثناء التوثيق وخاصة كبار السن نظرا لضيق المكان وقلة عدد الموظفين الذي لا يتناسب عددهم مع عدد المواطنين المتعاملين مع مكتب التوثيق" مشيرة إلي أن مكتب التوثيق كان داخل مبنى محافظة الغربية ثم تم نقله إلى مبنى المجلس المحلي بطنطا شارع البحر ويقوم بإنهاء المعاملات اثنان موظفين من خلال شباكين أحدهما استلام والآخر تسلم".

وأوضحت أنه يوجد مكان مجهز بمركز سبرباي بطنطا ولا ندري لماذا لم يتم تشغيله وامداده بعدد كافي من الموظفين من وزارة الخارجية لسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين واستيعابهم، مؤكدة أنها علي استعداد كامل للتواصل مع المحافظ لإنهاء هذه الأزمة ورفع الأعباء عن المواطنين".

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قد أعلنت خلال اجتماعات سابقة انعقادها الدائم لحين إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.